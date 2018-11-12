Белого медведя застрелили в заповеднике на Чукотке

Анадырь, , 09:26 — REGNUM На Чукотке на территории природного заповедника «Остров Врангеля» застрелили белого медведя, принадлежащего к видам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Неустановленное лицо из огнестрельного оружия причинило смертельное ранение одной особи белого медведя», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на территории заповедника также из оружия были травмированы еще двое особей животных.

По данным фактам было возбуждено дело по ч.1 ст.258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные добыча особо ценных диких животных).

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