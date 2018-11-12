Двое сепаратистов движения за свободу Папуа застрелены в Индонезии

Джакарта, , 09:25 — REGNUM Два сепаратиста из группировки «Движение за свободное Папуа» были застрелены индонезийскими войсками в ходе операции по преследованию командующего группы, сообщает Sindonews.

Индонезийская полиция и военные пытались арестовать Пурома Венду, командующего освободительной армией Западного Папуа. Для индонезийских войск Пуром Венда — всего лишь преступник.

Пуром Венда заявил, что двое его членов были убиты в результате перестрелки с индонезийскими войсками в районе Ланни-Джая, Папуа.

«Многие люди погибли, борясь за свободу. Официальные власти в Индонезии говорят, что они предоставили нам особую автономию, инфраструктуру и прочее. Мы не хотим этого, мы просто хотим свободы», — продолжил он.

Сообщается, что индонезийские вооруженные силы также изъяли большое количество боеприпасов, принадлежащих сепаратистской группе.

Напомним, вооружённый конфликт между правительствомИндонезиии сепаратистами Западной Новой Гвинеи длится уже не одно десятилетие. Первые столкновения между индонезийскими войсками и сепаратистами начались в 1960-х годах, после передачи бывшейНидерландской Новой Гвинеипод управление Индонезии. Территория Западной Новой Гвинеи закрепилась за Индонезиейв 1969 году.

Читайте также: Новая Зеландия признает Западный Папуа частью Индонезии