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На востоке Китая взорвался заводской склад, есть пострадавшие и жертвы

Происшествия

Взрыв прогремел около 10:00 по местному времени на углеродном заводе Huifeng, расположенном в поселке Кунцунь уезда Пининь провинции Шаньдун

Цзинань, Китай, 12 ноября 2018, 09:13 — REGNUM  Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на фабричном складе в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел около 10:00 по местному времени на углеродном заводе Huifeng, расположенном в поселке Кунцунь уезда Пининь, сообщили местные власти. Инициировано расследование, подробности касательно инцидента пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в провинции Хэбэй в Китае также прогремел взрыв на заводе по производству удобрений. О причинах инцидента тоже пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: На заводе в Китае прогремел взрыв: есть жертвы

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Пожары и взрывы на предприятиях
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