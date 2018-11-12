На востоке Китая взорвался заводской склад, есть пострадавшие и жертвы

Цзинань, Китай, , 09:13 — REGNUM Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на фабричном складе в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел около 10:00 по местному времени на углеродном заводе Huifeng, расположенном в поселке Кунцунь уезда Пининь, сообщили местные власти. Инициировано расследование, подробности касательно инцидента пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в провинции Хэбэй в Китае также прогремел взрыв на заводе по производству удобрений. О причинах инцидента тоже пока не сообщается.

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