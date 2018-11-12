Понедельник, 12 Ноября 2018 года
10:33:09 МСК

Число погибших от пожаров в Калифорнии выросло до 31 человека

Происшествия

На текущий час без вести пропавшими остаются более 220 человек

Число погибших от пожаров в Калифорнии выросло до 31 человека
Винцентас Дмахаускас. Пожар в лесу. 1860

Лос-Анджелес, США, 12 ноября 2018, 09:03 — REGNUM  Выросло число погибших в результате лесных пожаров в штате Калифорния. На сегодняшний день зафиксирована гибель 31 жителя региона, передает телеканал USA Today.

Отмечается, что в результате разгула стихии на севере Калифорнии погибли 29 местных жителей, тела еще двоих человек обнаружены на юге штата. На текущий час без вести пропавшими остаются более 220 человек. Пожар охватил почти 45 тыс. гектаров, передает телеканал. Огонь разрушил 6,47 тыс. построек и жилых домов.

Читайте также: Режиссёр «Доктора Стренджа» лишился дома из-за пожара в Калифорнии

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары, которые бушевали в ноябре в Калифорнии и получили название Camp Firе, стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений в штате. Шлейф дыма от пожара, как свидетельствует снимок со спутника NASA, уже достиг Сан-Франциско.

Читайте также: Пожар Camp Firе стал самым разрушительным в истории Калифорнии

Читайте развитие сюжета: Пожары в Калифорнии уничтожили дома Джерарда Батлера и Нила Янга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить