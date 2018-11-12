На Камчатке детей кормили запрещёнными жировыми смесями вместо масла

Петропавловск-Камчатский, , 09:12 — REGNUM На Камчатке в детские учреждения под видом масла поставлялись запрещенные жировые смеси. Родители детей, посещающих школы и детские сады, давно жалуются, что дети не могут есть в столовых, потому, что их потом тошнит. Но виновные не понесли наказания. Депутат Законодательной думы Камчатки Михаил Пучковский инициировал проверку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Роспотребнадзор установил, что вместо сливочного масла в детские учреждения поставляются запрещенные жировые смеси. Мне люди жалуются давно, что продукты в школах и детских садиках на Камчатке — некачественные, что дети не могут есть в столовых потому, что их потом тошнит. Никаких мер власти Камчатки по этому поводу не предпринимают. Виновные не наказаны. Я сейчас инициирую проверку по всем этим вопиющим фактам. По данным Роспотребнадзора, запрещенные жировые смеси продолжают поставлять в детские учреждения! Официальное письмо Роспотребнадзора у меня имеется. Родители возмущены, говорят, что надо бы поймать этих поставщиков и накормить их тем, что они поставляют в школы и детские сады! Я сейчас готовлю обращение в правоохранительные органы. По детям на Камчатке ситуация очень сложная, это обусловлено и некачественной медициной, и многими другими факторами. Но данная ситуация — она просто вопиющая!» — сказал в телефонном разговоре депутат Заксобрания Камчатки Михаил Пучковский.

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Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт столовой и зала заседаний в здании правительства Камчатского края чиновники намерены потратить 139 млн рублей. Помещения будут облицованы мрамором, гранитом и сталью, выполнять работы будет московская компания, дизайнерский проект выполняла фирма из Новосибирска.

В ЕАО родители и общественность возмутились по поводу того, что чиновники в правительстве области питаются дешевле и вкусней, чем дети в школах. Прокуратура впоследствии установила, что цены на школьное питание завышены необоснованно.