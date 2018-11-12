Следователи начали проверку после аварийной посадки Boeing 737 в Норильске

Норильск, Красноярский край, , 09:00 — REGNUM Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета Boeing 737−800, следовавшего рейсом Москва — Норильск, сообщает 12 ноября пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что 12 ноября около 06:20 по местному времени (02:20 мск) в аэропорту Норильска произвел аварийную посадку Boeing 737−800, на борту которого находились 185 человек, в том числе 26 детей.

Во время подлета к аэропорту у воздушного судна не вышли закрылки, перед самой посадкой они вышли и судно благополучно приземлилось. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 ноября пассажирский самолет Boeing 737, вылетевший из Новосибирска на остров Хайнань (Китай), совершил вынужденную посадку в Красноярске. Причина ЧП — трещина на лобовом стекле авиалайнера.

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