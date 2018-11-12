Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Ингушетии

Магас, , 08:18 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием машины скорой помощи и легковушки в Ингушетии пострадали пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное главное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 11 ноября в городе Сунжа, где столкнулись «Лада-Гранта» и карета скорой помощи Ford. В результате аварии пострадали водители транспортных средств, два медика и пассажирка отечественной легковушки, все они были госпитализированы в больницу.

По данным регионального управления МВД, двое пострадавших отпущены домой. Трое остаются в больнице, двое из них находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть человек погибли в ДТП в Сунженском районе Ингушетии. На автодороге в районе аэропорта «Магас» столкнулись два автомобиля, в результате столкновения погибли оба водителя и четверо пассажиров, в том числе ребенок, которому не было и года.

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