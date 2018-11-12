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В Чечне ликвидировали двоих вооруженных бандитов

Происшествия

Двое граждан 1994 и 2001 года рождения были заблокированы правоохранителями на окраине села Мартан-Чу в момент попытки завладеть чужой автомашиной

Грозный, 12 ноября 2018, 08:10 — REGNUM  В Урус-Мартановском районе Чечни ликвидированы двое злоумышленников, подозреваемых в принадлежности к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба республиканского МВД РФ.

Отмечается, что двое граждан 1994 и 2001 года рождения были заблокированы правоохранителями на окраине села Мартан-Чу в момент попытки завладеть чужой автомашиной.

«Правонарушители открыли огонь по служебной автомашине сотрудников полиции. Ответным огнем один из злоумышленников был уничтожен на месте, а второй скончался по дороге в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе операции никто из стражей порядка не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что в 2018 году на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращено шесть террористических актов.

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