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В Японии женщина подозревается в убийстве военного США

Происшествия

Женщина призналась, что нанесла военному несколько ножевых ранений, поскольку не хотела расставаться с ним

В Японии женщина подозревается в убийстве военного США
Maarten Van Damme
Нож

Токио, 12 ноября 2018, 08:07 — REGNUM  В Японии 27-летняя жительница города Татикава подозревается в убийстве 35-летнего сержанта военной полиции США, который служил на базе Йокота, сообщает Air Force Times.

По данным издания, тело военнослужащего было обнаружено полицией в квартире подозреваемой. На допросе женщина призналась, что нанесла ему несколько ножевых ранений, поскольку не хотела расставаться с сержантом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии задержали американского туриста по подозрению в жестоком убийстве девушки.

Читайте подробнее: В Японии арестован турист из США, подозреваемый в жестком убийстве девушки

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