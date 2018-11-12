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Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Португалии

Происшествия

Самолет выполнял перегоночный рейс из авиационно-технического центра в Португалии

Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Португалии
MoukhametovR
Самолет Embraer 190LR авиакомпании Air Astana

Астана, 12 ноября 2018, 07:52 — REGNUM  По факту вынужденной посадки самолета Embraer 190LR авиакомпании Air Astana на военном аэродроме в Португалии будет проведено расследование, сообщает 12 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

По данным компании, самолет возвращался с технического обслуживания, которое было проведено сертифицированным специалистами. Воздушное судно планируется вернуть в Казахстан после дополнительных технических проверок.

Напомним, 11 ноября самолет Embraer 190LR авиакомпании Air Astana вылетел с аэродрома Лиссабона, после чего пропал с радаров. Экипаж объявил международный сигнал бедствия из-за потери контроля над самолетом. Однако пилоты восстановили контроль над судном и направили его в аэропорт города Бежа.

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Авиапроисшествия
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