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В селе на Украине «декоммунизировали» памятник против воли местных жителей

Происшествия

Памятник разбить не удалось

Крупнодеринцы, Украина, 12 ноября 2018, 07:51 — REGNUM  Неизвестные повалили памятник Ленину в селе Крупнодеринцы Полтавской области, сообщило 11 ноября издание «Левый берег».

Инцидент произошёл ночью, вандалы повалили памятник вместе с постаментом, но не смогли его разбить.

Администрация села рассматривала вопрос о сносе памятника ещё в сентябре, но депутаты и жители села выразили протест и отказались уничтожать памятник Ленину.

Напомним, на Украине с 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации, который уравнивает коммунизм и нацизм. Во исполнение этого закона на Украине переименовали более 52 тыс. географических объектов.

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Бандеровские власти не останавливаются на достигнутом и пытаются объявить преступным не только советский период истории, но и русскую культуру и русскую историю в целом.

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Закон о декоммунизации на Украине
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