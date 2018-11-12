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Вилла актёра Томаса Готтшалька сгорела во время пожара в Малибу

Происшествия

Немецкий артист подтвердил эту информацию

Вилла актёра Томаса Готтшалька сгорела во время пожара в Малибу
Carl Osbourn
Пожар

Малибу, США, 12 ноября 2018, 07:24 — REGNUM  Вилла популярного немецкого телеведущего и актёра Томаса Готтшалька сгорела во время лесного пожара в американском штате Калифорния, передает телеканал N-TV 12 ноября.

Готтшальк подтвердил прессе, что его имущество в городе Малибу было уничтожено. Он узнал об этом, когда организовывал благотворительный концерт для детей в Германии.

Прибрежный город Малибу в Калифорнии — место проживания многих известных личностей. Опасения за свои дома в социальных сетях выразили певицы Шер и Леди Гага. Огонь угрожает и соседке Томаса Готтшалька — поп-певице Майли Сайрус.

По последним данным, жертвой разрушительного пожара на юге Калифорнии стал 31 человек. 228 числятся пропавшими без вести.

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Лесные пожары — 2018
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