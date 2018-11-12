Понедельник, 12 Ноября 2018 года
07:22:15 МСК

Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске

Происшествия

«Посадка прошла благополучно»

Норильск, Красноярский край, 12 ноября 2018, 07:16 — REGNUM  В аэропорту Норильска совершил аварийную посадку пассажирский Boeing 737 авиакомпании NordStar, следовавший из Москвы. Об этом сообщила 12 ноября официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова в интервью РИА Новости.

«У него (воздушного судна) сработал датчик невыпуска закрылков (во время захода на посадку), — сказала Горбунова. — Посадка прошла благополучно».

По ее словам, всего на борту воздушного судна находились 186 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: АН-2, совершивший посадку в архангельском лесу, получил сильные повреждения

А также: У бомбардировщика B-2A ВВС США в полете отказал двигатель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить