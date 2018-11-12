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В Самаре возбудили дело после нападения на чиновника Росимущества

Происшествия

49-летнего Айвара Кинжабаева тяжело ранили, он находится под наблюдением врачей

Самара, 12 ноября 2018, 01:39 — REGNUM  Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального глава СКР. Имя потерпевшего не называется, однако речь идет о нападении на бывшего главу территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева.

По версии следствия, вечером 10 ноября группа злоумышленников проникла в жилой дом чиновника в Красноярском районе области. 49-летнего Кинжабаева тяжело ранили, он находится под наблюдением врачей.

Подозреваемых разыскивают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

Как сообщало ИА REGNUM, в момент нападения в доме также находились родственники Кинжабаева. Их вооруженные ножами злоумышленники не тронули и из дома ничего не взяли. На сайте территориального управления Росимущества в Москве указано, что Айвар Кинжабаев исполняет обязанности руководителя столичного теруправления.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области ранен бывший глава теруправления Росимущества

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