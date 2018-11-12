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Названа возможная причина наезда автобуса на остановку в Лондоне

Происшествия

В критическом состоянии находится девочка-подросток

Лондон, 12 ноября 2018, 01:09 — REGNUM  Водитель рейсового автобуса, протаранивший остановку в Лондоне, задержан полицией. Предположительно, он находился за рулем пьяным, передает ВВС.

Возможный виновник инцидента взят под стражу и находится в полицейском участке на юге британской столицы. По данным городской службы скорой помощи, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим из 20. У большинства из них легкие травмы, однако серьезно пострадала 15-летняя девочка, её состояние критическое.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября на улице Стэйшн-роуд в районе Лондона Кройдон двухэтажный рейсовый автобус столкнулся с двумя автомобилями и протаранил остановку. Пострадали 20 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Двухэтажный автобус врезался в остановку в Лондоне

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