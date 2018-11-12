В Чите спасли вмёрзшую в лед собаку

Чита, 12 ноября 2018, 00:33 — REGNUM Спасатели пришли на помощь собаке, примерзшей ко льду озера Кенон в Чите. Об этом сообщает пресс-служба госучреждения «Забайкалпожспас», в YouTube также опубликовано видео инцидента.
Собаку заметили во время объезда прибрежной зоны — животное долгое время находилось на одном месте. Спасатели приблизились к ней и увидели, что лапы и хвост собаки вмерзли в лед, пояснили в госучреждении.
Животное освободили и отвезли на берег, после чего согрели и накормили. После того, как спасатели убедились, что с собакой всё хорошо, её отпустили.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Благовещенске пограничники пришли на помощь щенку стаффордширского терьера, которого уносило течением по реке Амур. Собаку подняли на борт катера, после чего вернули владельцу.
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