Двухэтажный автобус врезался в остановку в Лондоне

Лондон, , 22:59 — REGNUM В столице Великобритании произошло ДТП с участием двухэтажного автобуса и двух автомобилей. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.

Авария произошла в воскресенье, 11 ноября, на улице Стэйшн-роуд. По последним данным, в результате происшествия пострадали 20 человек.

«Двухэтажный автобус столкнулся с двумя автомобилями и протаранил остановку», — передает вещатель.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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