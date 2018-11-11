Улицы в столице Катара превратились в «реки» из-за ливневых дождей

Доха, , 22:47 — REGNUM Грозовые ливни впервые за несколько лет прошли в Катаре, сообщает 11 ноября РИА Новости.

Выпадение большого количества осадков в городах страны стало следствием мощного циклона, накрывшего Катар в это воскресенье.

Отмечается, что местные жители не припоминают такой сильной грозы как минимум за последние десять лет. Через полчаса после начала ливня все дороги в столице государства, городе Доха, превратились в «бушующие реки»: из-за чрезвычайно редких дождей в стране улицы не оборудованы водостоками.

Для осушения улиц были подогнаны автоцистерны с насосами, но они не справлялись с прибывающей водой и лишь усиливали заторы на дорогах.

Напомним, что с прошлого четверга страны Персидского залива и Аравийского полуострова находятся во власти циклона, последствием которого стали редкие для этого региона ливневые дожди с грозами.

В жарких странах, неподготовленных к такой погоде, нередки наводнения, обрывы линий электропередач, коллапсы на дорогах. Из-за отсутствия ливневой канализации в городах нередки подтопления зданий жилых домов и муниципальных учреждений.