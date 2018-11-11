Ликвидирован пожар в торговых павильонах под Истрой

Истра, Московская область, , 20:14 — REGNUM Пожар в торговых павильонах в посёлке Павловская слобода, городской округ Истра ликвидирован пожарно-спасательными службами. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления кризисными ситуациями в 14:56 мск. Площадь пожара составила около 525 кв. метров.

В ликвидации возгорания приняли участие 13 единиц техники и 47 человек личного состава.

Локализации пожара удалось добиться менее, чем через час после поступления информации о возгорании. А в 19:05 мск пожар был ликвидирован полностью.

Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в металлическом ангаре на юго-западе Москвы. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли строения. Общая площадь пожара составила 400 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал.

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