Жителя Малоярославца подозревают в убийстве 35-летнего мужчины

Малоярославец, Калужская область, , 18:52 — REGNUM Тело 35-летнего жителя Малоярославца со смертельными ранениями было обнаружено полицией вместе с находящимся в его квартире, подозреваемым в преступлении 38-летним знакомым убитого. Об этом 11 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК России по Калужской области Олег Федоров.

Наутро в квартиру пришла квартирантка погибшего, и, обнаружив там тело хозяина квартиры и постороннего мужчину, вышла из квартиры, закрыла дверь снаружи и вызвала полицию. В результате подозреваемый был застигнут на месте происшествия.

«Накануне вечером выпивали, затем поссорились. Гость … убил хозяина квартиры. К тому времени он, видимо, был настолько пьян, что не смог покинуть место преступления. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал Олег Федоров.

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