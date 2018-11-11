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Проверка инцидента с избиением школьницы начата полицией в Ставрополье

Происшествия

Видео с избиением несовершеннолетней появилось 10 ноября в соцсетях

Проверка инцидента с избиением школьницы начата полицией в Ставрополье
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Минеральные воды, Ставропольский край, 11 ноября 2018, 18:12 — REGNUM  Проверку по факту избиения несовершеннолетней девочки в Минеральных водах проводит ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что заявление о произошедшем поступило 9 ноября. Для проведения проверки в Минеральные воды направлена комиссия, в которую вошли представители министерства образования по региону и комиссии по делам несовершеннолетних.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась видеозапись с жестоким избиением несовершеннолетней школьницы её ровесницами. В сопроводительной подписи к видео было сказано, что действие происходит в городе Минеральные воды Ставропольского края, а избиваемой девочке 13 лет.

ИА REGNUM сообщало также о избиении несовершеннолетнего подростка в Якутии. Ситуация привлекла внимание омбудсмена Анны Соловьёвой, которую возмутило отсутствие реакции на инцидент со стороны сотрудников полиции, а также взрослых односельчан подростка, на глазах у которых происходило избиение. Дело взято омбудсменом на личный контроль.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии МВД не отреагировало на избиение подростка на глазах у односельчан

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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