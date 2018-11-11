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Пожарные спасли четырех человек из огня в Москве

Происшествия

Эвакуированы 34 жителя многоэтажного дома

Москва, 11 ноября 2018, 16:40 — REGNUM  Четырёх человек спасли из огня пожарные на северо-востоке Москвы. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сообщается, что информация о пожаре в многоэтажном жилом доме поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 15:00 мск. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место возгорания уже через две минуты.

На месте происшествия было установлено, что горят балконы 12 и 13 этажей многоэтажного жилого дома. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м.

В ходе борьбы с огнём пожарными были спасены 4 человека, в целях безопасности были эвакуированы 34 человека. Ликвидацией пожара занимались 10 подразделений.

Возгорание было полностью потушено в 15:44 мск. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в металлическом ангаре рядом с крупным рынком на юго-западе Москвы.

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Пожары в жилых домах
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