Воскресенье, 11 Ноября 2018 года
17:28:08 МСК

В Подмосковье столкнулись автобус и легковой автомобиль

Происшествия

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб

В Подмосковье столкнулись автобус и легковой автомобиль
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Серпухов, Московская область, 11 ноября 2018, 16:08 — REGNUM  В подмосковном городе Серпухов столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Daewoo Nexia и автобус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в воскресенье, 11 ноября, на пересечении Борисовского шоссе и улицы Ворошилова. По последним данным, в результате аварии пострадали пять человек.

«Им (пострадавшим) оказана помощь на месте (аварии)», — уточнил источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины аварии.

Читайте также: Пассажирский автобус сбил ребёнка под Саратовом

А также: Водитель в Ленобласти сбил ребенка и скрылся с места происшествия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить