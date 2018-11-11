В Подмосковье столкнулись автобус и легковой автомобиль

Серпухов, Московская область, , 16:08 — REGNUM В подмосковном городе Серпухов столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Daewoo Nexia и автобус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в воскресенье, 11 ноября, на пересечении Борисовского шоссе и улицы Ворошилова. По последним данным, в результате аварии пострадали пять человек.

«Им (пострадавшим) оказана помощь на месте (аварии)», — уточнил источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины аварии.

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