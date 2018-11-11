На Киевском вокзале Москвы, бомба обнаружена не была

Москва, , 16:00 — REGNUM Угроза взрыва на Киевском вокзале Москвы не подтвердилась. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным правоохранителей, неизвестный позвонил в полицию и сообщил о якобы минировании Киевского вокзала. Специалисты экстренных служб провели тщательную проверку вокзала, но не нашли никаких следов взрывных устройств.

Напомним, ранее стало известно о минировании Белорусского вокзала.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве проверяют Киевский и Белорусский вокзалы после звонков о бомбах