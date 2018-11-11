В Москве проверяют Киевский и Белорусский вокзалы после звонков о бомбах

Москва, , 15:38 — REGNUM В Москве правоохранительные органы проверяют Белорусский и Киевский вокзалы после анонимных звонков с угрозами «минирования». Об этом сегодня, 11 ноября, сообщают экстренные службы столицы.

В правоохранительные органы поступили звонки с угрозой взрыва на Киевском и Белорусском вокзалах. Специалисты экстренных служб проверяют все помещения вокзалов, сами транспортные узлы работают только на выход.

Также сообщалось, что Белорусский вокзал был полностью эвакуирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью — зимой 2017 года Россию буквально накрыла волна телефонного терроризма. Анонимные сообщения поступали о минированиях всевозможных транспортных узлов и торговых центров.