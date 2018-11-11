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Видео с ночным ухаживанием диких панд попало в объектив видеоловушки

Происшествия

По словам специалистов, снятие на видео процесса ночного ухаживания у бамбуковых медведей является большой удачей

Видео с ночным ухаживанием диких панд попало в объектив видеоловушки
putneymark
Панды

Пекин, 11 ноября 2018, 13:52 — REGNUM  Видео, на котором запечатлена ночная жизнь диких бамбуковых медведей — панд, сняла видеоловушка, установленная в заповеднике китайской провинции Ганьсу. Забавный видеоэпизод 11 ноября опубликовал телеканал RT.

На видео виден процесс ухаживания диких панд, когда два животных оказывают друг другу знаки внимания и проявляют очень своеобразные медвежьи нежности.

Отметим, по словам специалистов, снятие на видео процесса ночного ухаживания у бамбуковых медведей является большой удачей.

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