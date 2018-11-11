Два человека погибли в автоаварии на МКАД

Москва, , 13:46 — REGNUM В результате ДТП в районе Щёлковского шоссе, на сотом километре МКАД погибли два человека, сообщает 11 ноября агенство городских новостей «Москва».

Автоавария произошла около 06:00 по московскому времени. Грузовой автомобиль Scania протаранил фуру Man и легковой автомобиль Kia Rio, которые стояли в ожидании сотрудников ГИБДД после мелкого ДТП.

В результате наезда водитель фуры Man и его пассажир погибли на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

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