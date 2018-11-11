Чарли Шин ищет своих родителей после пожара в Малибу

Сакраменто, США, , 13:02 — REGNUM Известный американский актер Чарли Шин, являющийся обладателем премии «Золотой глобус», рассказал о том, что он не может найти своих родителей после пожара, произошедшего в Малибу, сообщает 11 ноября американское издание The Hollywood Reporter.

По словам актера, его родители Мартин и Джанет Шин пропали без вести и не выходят с ним на связь.

После заявлений актера журналисты разыскали информацию о пропавших родителях репортера. Выяснилось, что они выжили так как спасатели сумели вовремя их эвакуировать. По признанию отца известного актера, это был самый страшный пожар из тех, что ему доводилось видеть за все 48 лет его жизни в Малибу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар, начавшийся утром 8 ноября на севере штата Калифорния распространился на площадь свыше 7,2 тысячи гектаров. В пожаре сгорело несколько небольших городов, в частности город Парадайс. Эвакуировано свыше 50 тысяч человек, 25 человек погибло.