Акула напала на 20-летнего мужчину в Австралии

Перт, Австралия, , 12:33 — REGNUM У побережья австралийского города Перт, являющегося столицей штата Западная Австралия, произошло нападение акулы на 20-летнего мужчину. Об этом 11 ноября сообщила телерадиокомпания АВС.

Нападение произошло на пляже «Пирамиды», расположенном южнее Перта. Сообщается, что потерпевший был оперативно доставлен в больницу и что полученные травмы не представляют угрозу его жизни.

По словам главы спасательной службы штата, свидетели нападения вовремя успели вызвать спасателей. Также сообщается, что пострадавший смог напугать хищную рыбу и самостоятельно выбраться из воды.

В настоящее время специалисты проводят проверку всех мест отдыха Перта, а пляж закрыт для посещения.

Отметим, как сообщалось, 7 ноября произошло нападение акулы на серфингиста около австралийского города Баллина в штате Новый Южный Уэлльс. Тогда акула схватила серфингиста за ногу, однако он сумел отбиться от неё своей доской.