Boeing 777 совершил экстренную посадку в Иркутске из-за задымления

Иркутск, 11 ноября 2018, 12:23 — REGNUM Экстренную посадку в аэропорту Иркутска совершил пассажирский Boeing 777 авиакомпании Air France, сообщает 11 ноября пресс-служба иркутского аэропорта.
Дальнемагистральный самолёт, следовавший рейсом Париж-Шанхай, был вынужден изменить маршрут и приземлиться в аэропорту Иркутска из-за задымления, возникшего во время полёта в кабине пилотов.
О задымлении доложил диспетчерам командир авиаборта, находясь у границы России и Монголии. Было принято решение отправить авиалайнер в Иркутск, где аэродром способен принять крупный пассажирский самолёт.
В данный момент самолёт благополучно совершил посадку, пассажиры эвакуированы и расселены. Никто из 280 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее сообщалось об инциденте в Якутске, где самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находился 91 человек, четверым пассажирам была оказана медицинская помощь.
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