Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 25 человек

Сакраменто, США, , 11:48 — REGNUM При пожарах в Калифорнии погибло 25 человек, сообщает The Washington Post.

По состоянию на 10 ноября число жертв пожаров в Калифорнии достигло 25 человек. 23 человека погибли в горном городе Парадайс и его окрестностях.

Шериф калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа отметил, что в полицию поступило около 110 сообщений о пропавших людях.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент США Дональд Трамп ввел в штате Калифорния режим чрезвычайной ситуации.

Также Трамп обвинил правительство штата в нецелевом использовании федеральных средств, выделяемых на борьбу со стихией.