Более 8 миллионов рублей похищено из банкомата на юге Москвы

Москва, , 11:05 — REGNUM Кража крупной денежной суммы была совершена неизвестными из банкомата на юге Москвы. Об этом 11 ноября сообщает агенство городских новостей «Москва».

Неизвестные вскрыли банкомат в районе Нагатино-Садовники и похитили бокс-кассеты с деньгами. Инцидент произошёл в холле отделения одного из банков столицы ночью 9 ноября.

Всего было украдено 8 млн 335 тысяч 551 рубль.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере». Преступники разыскиваются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о краже у пенсионера в Москве сумки с 20 млн рублей. Пострадавший госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестные в Москве отняли у пенсионера сумку с 20 млн рублей