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Из-за оползня в Индонезии погибло семь человек

Происшествия

Сход оползня произошел в округе Южный Ниас с холма высотой 100 метров

Джакарта, 11 ноября 2018, 10:58 — REGNUM  Семь человек стали жертвами оползня, произошедшего в провинции Индонезии Северная Суматра, сообщает 11 ноября «Синьхуа».

Согласно приводимым «Синьхуа» данным главы агентства по ликвидации стихийных бедствий Риадила Ахира Лубиса, сход оползня произошел в округе Южный Ниас с холма высотой 100 метров.

Его причиной, как рассказал Лубис, стали сильные ливни, подмывшие почву. В результате потоки земли и камней обрушились на дом, в котором проживало семь человек.

«Из-за оползня погибли все семь человек в доме», — заявил глава агентства по ликвидации стихийных бедствий. Остальные жители холма были эвакуированы.

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