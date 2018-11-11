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Поиски пропавших при крушении судна моряков приостановят на время циклона

Происшествия

«Решение о возобновлении поисков на вертолете будет приниматься отдельно, как только установятся нормальные погодные условия»

Поиски пропавших при крушении судна моряков приостановят на время циклона
Иллюстрация: 41.mchs.gov.ru
Спасатели

Петропавловск-Камчатский, 11 ноября 2018, 10:36 — REGNUM  Поиски трех моряков, которые пропали при крушении в Охотском море сухогруза «Анатолий Крашенинников», приостановят на время циклона, который дойдет до Камчатки ночью 12 ноября, сообщили 11 ноября журналисту в пресс-службе МЧС региона.

Как сказали в ведомстве, сотрудники Кроноцкого заповедника, которые вели наземный поиск пропавших, ночью никого не обнаружил. Ввиду того, что ночью на полуостров придет циклон погодные условия резко ухудшатся, что воспрепятствует работе авиации.

«Решение о возобновлении поисков на вертолете будет приниматься отдельно, как только установятся нормальные погодные условия», — рассказали корреспонденту ТАСС представители регионального ГУ МЧС.

Отметим, 12 ноября на камчатке объявлен штормовое предупреждение. Ожидается опасное волнение акватории Тихого океана высотой до 10 м, всем судам в этом районе рекомендовано соблюдать усиленные меры безопасности.

Также отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября недалеко от мыса Лопатка в Камчатском крае затонуло частное судно «Анатолий Крашенинников» с 13 членами экипажа на борту. Десять человек были спасены экипажем плавбазы «Дальмос», с местонахождение еще троих до сих пор неизвестно.

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