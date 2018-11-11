На Украине задержали контрактника, торговавшего боеприпасами

Херсон, Украина, , 07:50 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области военного, продающего боеприпасы. 10 ноября об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что один из контрактников войсковой части, базирующейся в Херсонской области, занимался незаконной продажей боеприпасов.

Военнослужащий оборудовал склад в лесополосе возле военной части. Контрактник был задержан после сбыта партии из пяти килограммов пластида и около двухсот патронов.

В отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября генеральная прокуратура Украины обнаружила большое количество военного имущества неизвестного происхождения на одном из складов в Житомирской области.