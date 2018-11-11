СМИ: причиной гибели самолета С-130 в Джорджии стала ошибка пилотирования

Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Причиной крушения военного самолета С-130 в штате Джоджия, в результате чего стала гибель девятерых человек, является ошибка пилотирования, сообщает 11 ноября местная газета Savannah Morning News, ссылаясь на данные из доклада совета по расследованию авиационных происшествий ВВС США.

В документе говорится, что главной причиной произошедшего стало неправильное применение руля, из-за чего С-130 занесло. Также, по мнению экспертов совета, летный экипаж не смог приготовиться к чрезвычайным ситуациям адекватно, а потому не смог остановить взлет самолета и должным образом отреагировать на происходящее после взлета.

Отметим, крушение военного самолета С-130 произошло 2 мая во время выполнения им тренировочного полета. В результате катастрофы погибло девять человек.

С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом, причем не только для армии США и предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники.