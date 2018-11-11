Погибшая в Электростали семья сутки страдала от отравления

Электросталь, Московская область, , 03:33 — REGNUM Супружеская пара и двое детей в Электростали около суток мучились от отравления, но не обратились к врачам. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Днем 9 ноября 31-летняя женщина рассказала матери, что она, её муж и один из детей страдают от приступов тошноты. У младшего ребенка симптомов не было.

Пенсионерка попыталась уговорить дочь вызвать врачей, однако та отказалась. Вечером пожилая женщина позвонила родным, ей ответил девятилетний мальчик. Он рассказал, что родители спят.

На следующий день пенсионерка не смогла дозвониться до дочери и отправила к ним внучку-школьницу. Девочке никто не открыл, тогда бабушка пришла к квартире сама и открыла дверь запасными ключами. Все находившиеся в квартире, включая младщего ребенка двух лет, были мертвы.

Читайте также: В Электростали в квартире нашли тела четырех человек

Отмечается, что на кухне обнаружились только два продукта — кефир и грибы. Предположительно, взрослые и дети отравились грибами.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в квартире на улице Победа в Электростали были найдены мертвыми четыре человека: мужчина, женщина и двое детей. Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа возможная причина гибели семьи из четырех человек в Подмосковье