Жертвами крушения самолета в США стали четыре человека

Вашингтон, , 22:59 — REGNUM В США потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 9 ноября, в штате Айова. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека (трое мужчин и 16-летний подросток).

«Небольшой самолет разбился в штате Айова», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются причины крушения воздушного судна.

Читайте также: АН-2, совершивший посадку в архангельском лесу, получил сильные повреждения

А также: Вертолет Ми-8 совершил жёсткую посадку в Тверской области