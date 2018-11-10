Жертвами крушения самолета в США стали четыре человека

Вашингтон, 10 ноября 2018, 22:59 — REGNUM В США потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в пятницу вечером, 9 ноября, в штате Айова. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека (трое мужчин и 16-летний подросток).
«Небольшой самолет разбился в штате Айова», — передает вещатель.
В настоящее время выясняются причины крушения воздушного судна.
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