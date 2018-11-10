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Жертвами крушения самолета в США стали четыре человека

Происшествия

Инцидент произошел в пятницу вечером, 9 ноября, в штате Айова

Жертвами крушения самолета в США стали четыре человека
Легкомоторный самолет

Вашингтон, 10 ноября 2018, 22:59 — REGNUM  В США потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 9 ноября, в штате Айова. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека (трое мужчин и 16-летний подросток).

«Небольшой самолет разбился в штате Айова», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются причины крушения воздушного судна.

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Авиапроисшествия
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