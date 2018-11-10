Суббота, 10 Ноября 2018 года
22:55:10 МСК

В Дагестане в ДТП погибли два человека

Происшествия

Авария произошла в субботу, 10 ноября, в Кумторкалинском районе

Махачкала, 10 ноября 2018, 22:46 — REGNUM  Два легковых автомобиля — иномарка и «Лада Приора» — столкнулись в Дагестане. Об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе регионального МВД.

ДТП произошло в субботу, 10 ноября, в Кумторкалинском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще четверо получили различные травмы.

Собеседник агентства добавил, что виновником аварии стал водитель иномарки, не справившийся с управлением.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: В Башкирии в результате ДТП погиб один человек

А также: Грузовик насмерть сбил сотрудника ДПС в Дагестане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить