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Пожар в гипермаркете в Санкт-Петербурге ликвидирован

Происшествия

«В 17:30 мск полностью потушен пожар»

Санкт-Петербург, 10 ноября 2018, 20:42 — REGNUM  Пожар в гипермаркете «Лента», который расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, полностью ликвидирован. Об этом сообщает в субботу, 10 ноября, Главное управление МЧС России по городу.

«В 17:30 мск полностью потушен пожар по адресу: … Набережная Обводного канала дом 118 корпус 7», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению гипермаркета «Лента» были привлечены более 390 пожарных и 72 единицы техники. Сведений о пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Санкт-Петербурге в гипермаркете «Лента» вспыхнул пожар. Площадь возгорания охватила более 4800 кв. метров. В ходе тушения огня пожару присваивался повышенный ранг сложности.

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Пожары в учреждениях торговли
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