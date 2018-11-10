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Лесной пожар в США уничтожил уникальные декорации для съёмки вестернов

Происшествия

Деревянный городок простоял невредимым с 1927 года

Лесной пожар в США уничтожил уникальные декорации для съёмки вестернов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Лесной пожар

Вашингтон, 10 ноября 2018, 18:04 — REGNUM  Деревянный город-декорацию для съёмок вестернов уничтожил лесной пожар в Калифорнии, сообщила 10 ноября телекомпания KTLA.

Двухэтажные деревянные строения были возведены на территории ранчо Парамаунт, которое было выкуплено в 1927 году кинокомпанией Paramount Pictures специально для строительства декораций, которые затем использовались для съёмок различных вестернов. Там были декорации города Сан-Франциско, а также городов Додж-Сити (штат Канзас) и Томбстоун (штат Аризона).

Представители Национальной парковой службы поясняют, что никаких подробностей или фотографий у них нет, поскольку в этом районе до сих пор идёт борьба с огнём и туда нет доступа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в штате Калифорния вспыхнул 8 ноября. На данный момент огненной стихией охвачены сотни квадратных километров лесных угодий. Своё жильё из-за угрозы огня покинули тысячи людей. По меньшей мере девять человек погибли.

Президент США Дональд Трамп возложил вину за лесные пожары на власти штата и призвал их немедленно исправить проблему, пригрозив в противном случае лишить федерального финансирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп возложил вину за пожары в Калифорнии на местные власти

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Лесные пожары — 2018
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