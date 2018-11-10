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В Башкирии в результате ДТП погиб один человек

Происшествия

Столкновение произошло на железнодорожном переезде

В Башкирии в результате ДТП погиб один человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Товарный поезд

Уфа, 10 ноября 2018, 16:35 — REGNUM  Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом в Башкирии, сообщает 10 ноября пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла на железнодорожном переезде в Янаульском районе около 13:00 по московскому времени.

Водитель легкового автомобиля Lifan, предположительно, попытался проскочить перед приближающимся грузовым составом на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения автомобиля с поездом водитель автомобиля, местный житель 63-х лет, скончался на месте происшествия.

Уточняется, что переезд был регулируемым, оборудован исправной световой и звуковой сигнализацией. Но шлагбаума или барьерных сооружений, при поднятии преграждающих путь автотранспорту, на переезде не было.

Следственные органы будут выяснять причины и обстоятельства, приведшие к ДТП и к гибели человека.

Напомним, что ранее сообщалось о гибели двух человек в результате ДТП в Новосибирской области.

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Дорожно-транспортные происшествия
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