В городе Окуловка Новгородской области сгорел многоквартирный дом

Окуловка, Новгородская область, , 15:10 — REGNUM В городе Окуловка Новгородской области сегодня, 10 ноября, загорелся 2-этажный деревянный многоквартирный дом на улице Новгородской. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона со ссылкой на данные регионального управления МЧС, спасены три человека. Жертв, по предварительным данным, нет.

По словам главы Окуловского района Сергея Кузьмина, в доме проживало 17 человек, которых власти готовы разметить в муниципальной гостинице. Затем погорельцам будет предоставлено жильё из маневренного фонда.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона оказать помощь муниципальным властям в ликвидации последствий пожара.

Причины пожара пока не установлены. По данным интернет-портала «Новгород.ру», в деревянном доме 1957 года постройки ещё планировались капитальные ремонты: он был в плане на капительный ремонт кровли на 2023 год и внутридомовых электросетей на 2043 год.