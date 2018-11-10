Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Тонга

Нукуалофа, , 13:20 — REGNUM В Тихом океане у берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сейсмические датчики зафиксировали землетрясение в 8:33 по времени UTC (11:33 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился в 98 километрах к юго-востоку от города Пангаи — центра острова Хаапай.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Угроза цунами не объявлялась. Сообщения о жертвах или разрушениях пока не поступали.