Кабул, , 22:30 — REGNUM Официальные представители властей провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) заявили, что на территории этого региона произошло столкновение между Национальной армией Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате столкновения было убито 12 афганских солдат, еще восемь получили ранения.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», столкновение между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло на территории уезда Хваджа Гхар провинции Тахар).

Согласно вышеупомянутому заявлению, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали скоординированную атаку на военную базу армии Афганистана.

Начальник полиции провинции Тахар генерал Абдул Рашид Башир подтвердил информацию о данной атаке. Он также добавил, что в ходе боёв было ликвидировано около 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).