Суббота, 10 Ноября 2018 года
22:53:42 МСК

В афганской провинции Тахар убито 12 солдат сил безопасности

Происшествия

В ходе столкновений между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около 20 боевиков получили ранения

Кабул, 10 ноября 2018, 22:30 — REGNUM  Официальные представители властей провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) заявили, что на территории этого региона произошло столкновение между Национальной армией Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате столкновения было убито 12 афганских солдат, еще восемь получили ранения.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», столкновение между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло на территории уезда Хваджа Гхар провинции Тахар).

Согласно вышеупомянутому заявлению, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали скоординированную атаку на военную базу армии Афганистана.

Начальник полиции провинции Тахар генерал Абдул Рашид Башир подтвердил информацию о данной атаке. Он также добавил, что в ходе боёв было ликвидировано около 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить