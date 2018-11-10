Маск предложил помощь в транспортировке людей из зоны пожара в Калифорнии

Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Помощь властям в транспортировке людей из зоны пожаров в Калифорнии предложил Илон Маск, глава корпораций SpaceX и Tesla. Предложение он опубликовал 10 ноября в своём Twitter.

В сообщении Маск заявил о готовности компании Tesla помочь в эвакуации людей и попросил власти обращаться в случае необходимости.

При этом Маск пояснил, что модель Tesla S & X оборудованы специальными фильтрами HEPA класса больничного стационара.

Напомним, что лесной пожар вспыхнул в штате Калифорния в США 8 ноября. На данный момент пожар назван самым крупным в истории штата и ему присвоено название Camp Fire. Жертвами пожара стали уже по меньшей мере девять человек. В общей сложности с территории пожара эвакуировано около 50 тысяч человек.

Также ранее сообщалось, что президент США Трамп ввёл в Калифорнии режим ЧС из-за пожаров.

Стоит отметить, что Маск никогда не упускает возможность разрекламировать себя и свои компании. Так во время операции по спасению школьников из полузатопленной пещеры в Таиланде, Маск предлагал сконструировать специальный тоннель, по которому школьников бы вытащили через затопленные участки пещеры. Спасатели однако раскритиковали Маска, сказав, что у него нет все полноты картины и пока он будет создавать свою трубу, пещеру может окончательно затопить. В итоге детей вытащили из пещеры после того, как из неё частично откачали воду и научили школьников пользоваться аквалангами.