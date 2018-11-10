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Огонь в петербургском гипермаркете «Лента» локализован

Происшествия

Пострадавших нет

Огонь в петербургском гипермаркете «Лента» локализован
Цитата из х/ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США
Тушение пожара

Санкт-Петербург, 10 ноября 2018, 10:57 — REGNUM  Пожарным удалось локализовать огонь в санкт-петербургском гипермаркете «Лента». Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге загорелся один из гипермаркетов «Лента», расположенный по адресу: Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, дом 118, корпус 7.

Огонь быстро распространился по зданию и произошло обрушение кровли на площади 3200 кв. метров. Сейчас удалось локализовать пожар и его ранг понижен до второго.

К счастью, в результатет пожара никто не пострадал.

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