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СМИ: певец Пьер Нарцисс избил мужчину в баре

Происшествия

Певец не прокомментировал сообщение о нападении

СМИ: певец Пьер Нарцисс избил мужчину в баре
Michail Popov
Пьер Нарцисс

Москва, 10 ноября 2018, 10:30 — REGNUM  Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс напал на посетителя московского бара в ночь с 9 на 10 ноября. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По информации телеканала, артист находился в одном из московских баров в состоянии алкогольного опьянения. Пьер Нарцисс ударил одного из посетителей пивной кружкой по голове. Пострадавший написал заявление в полицию.

Певец не прокомментировал сообщение о нападении.

Напомним, певец Пьер Нарцисс получил известность после участия в телешоу «Фабрика звезд — 2».

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