СМИ: певец Пьер Нарцисс избил мужчину в баре

Москва, , 10:30 — REGNUM Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс напал на посетителя московского бара в ночь с 9 на 10 ноября. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По информации телеканала, артист находился в одном из московских баров в состоянии алкогольного опьянения. Пьер Нарцисс ударил одного из посетителей пивной кружкой по голове. Пострадавший написал заявление в полицию.

Певец не прокомментировал сообщение о нападении.

Напомним, певец Пьер Нарцисс получил известность после участия в телешоу «Фабрика звезд — 2».