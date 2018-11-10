В Житомирской области обнаружен частный склад военного имущества

Житомир, Украина, , 10:26 — REGNUM Сотрудники СБУ и генеральной прокуратуры Украины обыскали склад на территории Житомирской области, где нашли большое количество военного имущества неизвестного происхождения, сообщил 9 ноября официальный сайт генеральной прокуратуры Украины.

«В складских помещениях выявлены товары двойного и военного назначения, а именно 84 двигателя к танкам Т-72 и другое военное имущество неустановленного происхождения, среди которого 3494 ящика с капсюлями от патронов к стрелковому оружию (КВ-24 к патрону 7,62*39, и КВ-16 к патрону 5,45*39) — 300 млн. штук)», — сказано в сообщении.

По мнению следователей, владельцы имущества приобрели его незаконным путём через подставные фирмы. К махинациям с военным имуществом скорее всего причастны чиновники, которые помогали выводить его из-под контроля предприятий военно-промышленного комплекса и военных частей. Часть имущества, как предполагают правоохранители, была ввезена на Украину контрабандным путём.

Напомним, ранее в ЛНР был обнаружен схрон с 5 тыс. тонн оружия, боеприпасов и взрывчатки.

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