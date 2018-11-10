100 человек эвакуировано из загоревшегося гипермаркета в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге ведутся работы по ликвидации пожара в гипермаркете, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре в гипермаркете «Лента» на Набережной Обводного канала (дом 118, корпус 7) поступило в МЧС в 08:30.

В ликвидации пожара площадью 4800 кв. метров участвует 12 единиц техники. Из одноэтажного здания эвакуировано 100 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщают, что сведения о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил, что понятие «торговый центр» до сих пор не урегулировано в нормативных документах. Госинспектор отметил, что такое урегулирование необходимо для обеспечения требований по безопасности, которые должны учитываться уже на стадии проектирования.