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100 человек эвакуировано из загоревшегося гипермаркета в Санкт-Петербурге

Происшествия

В ликвидации пожара площадью 4800 кв. метров участвует 12 единиц техники

100 человек эвакуировано из загоревшегося гипермаркета в Санкт-Петербурге
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пожарная команда

Санкт-Петербург, 10 ноября 2018, 10:10 — REGNUM  В Санкт-Петербурге ведутся работы по ликвидации пожара в гипермаркете, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре в гипермаркете «Лента» на Набережной Обводного канала (дом 118, корпус 7) поступило в МЧС в 08:30.

В ликвидации пожара площадью 4800 кв. метров участвует 12 единиц техники. Из одноэтажного здания эвакуировано 100 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщают, что сведения о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил, что понятие «торговый центр» до сих пор не урегулировано в нормативных документах. Госинспектор отметил, что такое урегулирование необходимо для обеспечения требований по безопасности, которые должны учитываться уже на стадии проектирования.

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